Beyninde tümörle yaşayan kızlarını kurtaracak doktor arıyorlar - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yağmur Ekin Azun, 17 aydır beynindeki 6 santimetrelik tümör ile yaşıyor. Ailesi, tüm illeri ve hastaneleri dolaşıp, doktorların 7 aylık ömrü kaldığını söylediği Yağmur'u yaşatabilmek için çare arıyor. Baba Mahmut Azun, "Kızımız gözümüzün önünde eriyip, gidiyor. Kızımızı iyileştirecek doktor arıyoruz. İnşallah biri çıkar, 'Ben kızınızı kurtarırım der' diye umutla bekliyoruz" dedi.

İncirliova Galip Raşit Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yağmur Ekin Azun, 2018 yılı Ağustos ayında, denge bozukluğu ve göz kayması yaşayınca ailesi tarafından, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Azun, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada yapılan kontrollerde, Azur'a beyninde 6 santimetre büyüklüğünde tümör olduğu teşhisi konuldu. Doktorlar bu tür hastaların 7 aylık bir ömürleri olduğunu söylemesi üzerine Azun Ailesi yıkıldı. Ancak burada bir süre tedavi gören Yağmur'un beynindeki tümör 3 santimetre kadar küçüldü. Aile, kızlarının iyileşeceği umuduyla sevinirken, bir süre sonra tümör tekrar büyüyerek, 6 santimetre oldu. Doktorlar, ailesine yapacak bir şeyin olmadığını belirtip, kızlarını götürmelerini istedi. Mahmut Azun (36) ve Nazan Azun (31) çifti, şehir şehir hastaneleri dolaşıp, 4 çocuklarından en büyüğü olan Yağmur Ekin'i sağlığını kavuşturacak doktor arıyor.

'GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE ERİYİP GİTMESİNE DAYANAMIYORUM'

Hastalığı nedeniyle bu yıl okula gidemeyen, eğitimine evde devam edilen talihsiz kız, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Germencik 'teki jeotermal firmasında işçi olarak çalışan Mahmut Azun, derslerinde başarılı olan kızının saz çalıp, türkü söylediğini belirtip, "Ancak, doktorlar bize kızımızın 7 ay anca yaşayabileceğini söyledi. Ancak biz, kızımızın sağlığına kavuşması için bir umut, İstanbul Ankara ve Denizli gibi birçok ildeki üniversite hastanelerine gittik ama çare bulamadık. Kızımız gözümüzün önünde eriyip, gidiyor. En son Yeditepe Üniversite Hastanesi'ne gittik, raporları verdik; haber bekliyoruz. Kızımızı iyileştirecek doktor arıyoruz. İnşallah biri çıkar, 'Ben kızınızı kurtarırım' diyerek umutla bekliyoruz" dedi.

Anne Nazan Azun ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Kızım eskiden neşeli ve yürüyen koşan bir çocuktu. Kızımın iyileşip, o eski günlerine dönmesini istiyorum. Ne olur sesimizi duyan varsa yardım etsin" diye konuştu.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve yönetim kurulu üyeleri ise Yağmur Ekin Azur'a ziyarette bulunup, tekerlekli sandalye ve seyyar tuvalet hediye etti.