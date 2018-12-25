Beynindeki Tümör Temizlenen Seher Nine Sağlığına Kavuştu

Muş'un Bulanık ilçesinde 93 yaşındaki Seher Tunceli, beynindeki tümörün temizlenmesiyle sağlığına kavuştu.

Muş'un Bulanık ilçesinde 93 yaşındaki Seher Tunceli, beynindeki tümörün temizlenmesiyle sağlığına kavuştu.



Mollakent köyünde yaşayan 9 çocuk, 40 torun sahibi Seher Tunceli, baş ağrısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesine başvurdu.



Yapılan tetkiklerde beyninde tümör belirlenen Seher nine ameliyata alındı.



Beyin Cerrahı Uzmanı Operatör Dr. Hakan Millet tarafından ameliyat edilen ve sağlığına kavuşan Seher nine, sağlık görevlilerine teşekkür etti.



Dr. Millet, yaptığı açıklamada, ameliyatın yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Kafatasının sol ön yan kısmındaki kemiği de eritmiş tümörü komple çıkarttık. Ameliyat sonrası ve yoğun bakım tedavileri iyi geçti. Şu anda hastamızı serviste yürütmeye başladık ve beslenmesi yapılıyor. Bugün dikişlerini alacağız. Konuşma, duyu, güçle ilgili herhangi bir bozulma ve sıkıntımız yok. Tedavileri bittikten sonra taburcu edeceğiz. Üniversite hastaneleri düzeyinde yapılabilecek bir ameliyattı. Ama biz üstesinden geldik. Bu konuda beni yetiştiren hocalarıma, hastane yöneticilerinden, personellerine herkese teşekkür ediyorum."



Seher Tunceli'nin gelini Menice Tunceli de kaynanasını daha önce birçok hastaneye götürdüklerini belirterek, "Fazla yaşlı olduğu için ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Hastanın narkoz alamayacağını ifade ettiler. Hocamız başarılı bir ameliyat yaptı." dedi.



Seher Tunceli'nin kızı Kerime Aktaş ise başarılı ameliyat dolayısıyla doktorlar ve hastane yönetimine teşekkür etti.

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