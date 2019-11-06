'Beynini doğru besle, mutlu ol'

SAĞLIKSIZ beslenme birçok hastalığa neden olurken, birtakım hormonların da düzgün çalışmasını engelleyebiliyor. Unutkanlık, uykusuzluk gibi birçok sorunun altında yetersiz veya kötü beslenme olabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim bu kişilerin panik atak veya depresyon teşhisi alarak ilaç tedavisi gördüğünü belirtti. Bu hastaların öncelikle beslenmesini düzenlemesi gerektiğini ifade eden Dr. Yetim, "Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyesi artırılmalı. Serotoninin esas maddesi olan triptofandan zengin olan yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi besinleri bolca tüketmek gerekir" dedi.

Serotoninin beyin ve bağırsaklardan salgılanan bir hormon olduğunu hatırlatan İzmir Kent Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Yetim bu salgının azalmasının neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekti, ilaçsız tedavisine yönelik önerilerde bulundu. Serotoninin, daha çok duygu ve davranış sinyallerinin iletilmesinde rol oynadığını, olumlu yöndeki duyguların sinyallerini hücreden hücreye aktararak, davranışlarımızın daha dengeli ve düzenli olmasını sağladığını kaydeden Uzm. Dr. Yetim şunları söyledi: "Bu da toplam ruh halimize olumlu olarak yansır ve böylece morali yüksek, kendisini zinde ve sağlıklı hisseden, kısacası mutlu olan kişiler oluruz. Bu nedenle haklı olarak serotonine mutluluk hormonu da denir. Serotonin salgısının azaldığı durumlarda bu denge bozulur. Kişi sıkıntılı, heyecanlı, sinirli, halsiz, morali düşük bir duruma gelir. Bu bozukluklar beden fonksiyonlarının da bozulmasına yol açar. Kas kuvveti azlığı, halsizlik, iştah azalması, uyku bozukluğu, aşırı terleme, sindirim bozuklukları meydana gelir. Bağırsaklardan salgılanan serotonin sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Az salgılandığı zaman kabızlık, aşırı gaz, karın şişkinliği, mide barsak spazmları, karın ağrısı gibi belirtiler meydana gelir. Serotonin hormonunun beyin ve bağırsak hücrelerinden az salgılanmasının nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak kişinin stres altında kalması, üzüntü, sıkıntı durumlarının etkisi ile hücrelerden salgılanan serotoninin azaldığı varsayılmaktadır. Ayrıca serotoninin esas maddesi olan triptofan aminoasidini az almak da serotonin üretimi ve salgılanma azalmasına yol açar. Bu nedenle triptofandan zengin besinlerin bolca tüketilmesi önemlidir."

PANİK ATAK, ANKSİYETE, DEPRESYON TANISI KONULUYOR

Uzm. Dr. Yetim, hafıza zayıflaması, unutkanlık, endişe-korku-heyecan gibi duyguların artması, uyku düzensizlikleri, sinirlilik, aşırı hassasiyet, özellikle tatlı yeme isteğinde artış, iştah değişiklikleri, baş ağrısı gibi şikayetlerin serotoninin azalma belirtileri olduğunu vurguladı. Bu belirtileri gösteren, muayene ve tetkiklerinde başka bir nedeni bulunamayan hastalara genellikle panik atak, anksiyete, depresyon gibi tanılar konduğunu kaydeden Yetim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Serotonin eksikliğine bağlı anksiyete-depresyon tanısı konmuş hastaların tedavisinde başlıca iki yol vardır. Birinci yol, ilaçsız tedavidir. Serotoninin esas maddesi olan triptofandan zengin olan besinleri bolca tüketmek gerekir. Yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi. Ayrıca serotoninin üretilmesinde aracı rol oynayan B6, B9, B12 vitaminlerini içeren besinlerin de fazla tüketilmesi önemlidir. Özellikle güneşli açık havada egzersiz yapmak, masaj yaptırmak, aşırı üzüntü, heyecan, korku gibi stres faktörlerinden mümkün olduğu kadar kaçmak, yaşam şeklini daha rahat, dingin ve stresten uzak hale getirmek uygun olur."