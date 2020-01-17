Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi tarafından vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.

Sütlüce Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nu afetlere hazır hale getirmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Açılışı yapılan Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi'nin önemli olduğunu dile getiren Yıldız, "Bilindiği gibi Beyoğlu'nda metruk binalar var. Hepimiz bunun farkındayız. Çünkü Beyoğlu, İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bütün kültürlere ait yapıların mimari eserlerin bulunduğu bir ilçedir. Beyoğlu'nun özellikle tarihi sit alanlarındaki metruk binalarla ilgili doğrudan yerel idarenin herhangi bir müdahale etme yetkisi yok." diye konuştu.

Yıldız, Beyoğlu'nda şu ana kadar 370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair tespitlerinin bulunduğunu vurgulayarak, bununla ilgili yazışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Beyoğlu Belediyesi, AFAD ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Beyoğlu'nda afetlere karşı ortak hazırlık çalışmaları, ortak arama kurtarma tatbikatları ile okullarda ve semt konaklarında ortak eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca afetlerle ilgili hazırlanan broşür ve kitapçık dağıtılacak.