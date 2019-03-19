Beyoğlu Ak Gençlik'ten Çanakkale Şehitleri İçin Özel Video
1 saat önce
İSTANBUL DHAAK Parti Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü dolayısıyla şehitlerimiz için özel bir video hazırlandı.
İSTANBUL DHA AK Parti Beyoğlu
İlçe Gençlik Kolları tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi
'nin 104. Yıldönümü dolayısıyla şehitlerimiz için özel bir video hazırlandı.
Şehitler anısına gerçekleştirilen organizasyonda 200 metrelik Türk Bayrağı, yüzlerce gencin ellerinde mahalle mahalle dolaştırıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, çevre sakinlerine 18 Mart Zaferi'nin coşkusunu bir kez daha yaşattı. Mehter Marşı eşliğinde yapılan özel efektlerden oluşan video, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Görüntü Dökümü:
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-Hazırlanan video
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:46 Kaynak: DHA
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