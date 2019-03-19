Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Ak Gençlik'ten Çanakkale Şehitleri İçin Özel Video

Beyoğlu Ak Gençlik'ten Çanakkale Şehitleri İçin Özel Video

1 saat önce

İSTANBUL DHAAK Parti Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü dolayısıyla şehitlerimiz için özel bir video hazırlandı.

Beyoğlu Ak Gençlik'ten Çanakkale Şehitleri İçin Özel Video, System.String[]
İSTANBUL DHA

AK Parti Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü dolayısıyla şehitlerimiz için özel bir video hazırlandı.

Şehitler anısına gerçekleştirilen organizasyonda 200 metrelik Türk Bayrağı, yüzlerce gencin ellerinde mahalle mahalle dolaştırıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, çevre sakinlerine 18 Mart Zaferi'nin coşkusunu bir kez daha yaşattı. Mehter Marşı eşliğinde yapılan özel efektlerden oluşan video, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

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