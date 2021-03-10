Beyoğlu, anneleri olmayan üçüz yetimleri sevindirdi - Son Dakika

Toplumun farklı kesimleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal ve gönül belediyeciliği örnekleriyle adından söz ettiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez de anneleri olmayan üç kız kardeşin yüzünü güldürdü.

Üçüz olan kardeşleri ziyaret eden Beyoğlu, nakdi ve ayni destek sağlayarak belediyenin giyim mağazası tarafından giydirilmeleri talimatını verdi. Beyoğlu,"Rabbimiz yetim ve öksüzlere kol kanat germemizi emrediyor. Bundan sonra bu üç kızımızı da kendi evladımız olarak kabul ederek destek olacağız." dedi. Annelerini kaybeden ve babaları da inşaatlarda gündelikçi olarak çalışan üçüz kız kardeşlerin yüzünü Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu güldürdü. Üçüz kardeşler neneleriyle beraber yaşama tutunmaya çalıştıkları evde eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber ziyaret eden Başkan Beyoğlu, tek tek sohbet edip yakından ilgilendiği üçüz kardeşlerin hikayesi karşısında duygulu anlar yaşadı. Zaman zaman hüzünlenen Beyoğlu, "Bizden bir isteğiniz var mı? Ne istiyorsanız onu yapmaya hazırız. Bundan sonra sizler de bizim evlatlarımızsınız. Her konuda bize ulaşmanız için ilgili birimlerimize talimat veriyorum. Hiç çekinmeden bana ulaşın. Allah'ın izniyle üzerimize düşeni yaparız" diye konuştu.

Giyim ihtiyaçlarını belediye karşılayacak

Yetim ve öksüzlerin Allah'ın koruması altında olduğunu, onlara sahip çıkmanın ise İslami bir sorumluluk olduğunu anlatan Beyoğlu, nakdi ve ayni destek sağladığı kardeşlerin belediyenin giyim mağazası tarafından giydirileceğini de kaydetti. Devletin her koşulda vatandaşın yanında olduğunu anlatan Beyoğlu,"Biz milletin emanetini taşıyoruz. Devletimiz de bize bu imkan ve şartları sunmuş. Bize düşen karış karış gezerek kimin ne sorunu varsa çözmek ve ne derdi varsa dertlenmektir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR