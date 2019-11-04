Son Dakika Haberleri: 'Beyoğlu Antika Festivali' kapanışı gerçekleşti
Son Dakika Güncel 'Beyoğlu Antika Festivali' kapanışı gerçekleşti

'Beyoğlu Antika Festivali' kapanışı gerçekleşti

7 saat önce

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Beyoğlu Antika Festivali' Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Yıldız'ın katılımcılara sertifikalarını vermesi ile sonlandı.

'Beyoğlu Antika Festivali' kapanışı gerçekleşti, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Beyoğlu Antika Festivali' Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Yıldız'ın katılımcılara sertifikalarını vermesi ile sonlandı.


17 Ekim'de başlayan Beyoğlu Antika Festivali'nin kapanış töreni gerçekleştirildi. Törende Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katılımcılara sertifikalarını verdi. Etkinlikte halk müziği korosu ile unutulmaz anlar yaşayan vatandaşlar Türk sanat müziklerine hep bir ağızdan eşlik etti.


"Antika eşya insanın hayatını anlatıyor"


Etkinliğin kapanış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Taksim Meydanı dünyanın göz bebeği dünyanın Türkiye'yi gördüğü nokta ve bizimde dünyaya kendimizi ifade ettiğimiz nokta. Bu bakımdan bu festivallerin kültürümüz, medeniyetimiz bakımından İstanbul'umuz Beyoğlu'muz Türkiye bakımından çok anlamlı ve faydalı olduğunu anladım. Antika eşya aslında insanın hayatını anlatıyor. Kendi hayatını yaşanmışlıklarını anlatıyor. Bizi bir taraftan geçmişe götürürken diğer taraftan gelecekle bağlantı kurmamıza vesile oluyor. Bir yaşanmışlığın göstergesi ve her bir eşya antika objenin bir tarihi derinliği var" diye konuştu. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:03 Kaynak: İHA
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