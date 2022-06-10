Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını - Son Dakika
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Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını

10.06.2022 09:25

Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını Beyoğlu Bahriye Caddesi Yahya Kahya Mahallesi'nde 4 katlı bir hotelin çatısında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını

İSTANBUL - Beyoğlu Bahriye Caddesi Yahya Kahya Mahallesi'nde 4 katlı bir hotelin çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını
Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını
Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını
Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını - Son Dakika
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