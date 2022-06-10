Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını
İSTANBUL - Beyoğlu Bahriye Caddesi Yahya Kahya Mahallesi'nde 4 katlı bir hotelin çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını - Son Dakika
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