BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI ÇÖKEN BİNADA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

*Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,

"Hava şartlarına bağlı olduğuna dair bir ön tespit var"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL, - BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda yıkılan 5 katlı bina ile ilgili olarak, "İlk belirlemelere, kamera kayıtlarına göre her hangi bir ölü ve yaralı yok. Daha doğrusu içeride herhangi bir kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Asmalımescit'te çöken binada incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Yıldız, "İlk belirlemelere, kamera kayıtlarına göre her hangi bir ölü ve yaralı yok. Daha doğrusu içeride herhangi bir kimsenin olmadığını biliyoruz. Bina Beyoğlu Belediyemizin imar müdürlüğünde raporlu bir bina. Yani incelemesi yapılmış, metruk bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle mühürlenmiş bir bina. İçeride her hangi bir kişinin olduğuna rastlanılmadı kamera kayıtlarında. Ama buna rağmen şu anda 'K9' dediğimiz köpek arama, termal cihazlarla gerekli inceleme ve ileri dinleme dediğimiz bir sistemle de canlı olup olmadığı tespit çalışması şu anda yapılıyor. Binayla ilgili dokuzuncu ayda bir karar alındı ve ilgilisine tebliğ edildi. Burayla ilgili bir güvenlik önleminin alınması konusunda gerekli tebligat yapıldı. Ermeni Karagözyan Vakfı'na ait bir bina. Bununla ilgili 11. ayda gerekli güvenlik önlemi alındı. Çelik konstrüksiyonlarla iskelesi kuruldu. Yan tarafında şu anda ruhsatlı bir inşaat çalışması yapılıyor. Onun yapılmış olası düşüncesi belki olabilir ama arkadaşlar derin bir kazı olmadığını da tespit ettiler. Hava şartlarına bağlı olduğuna dair bir ön tespit var" dedi.

"TARİHİ SİT ALANI OLAN BÖLGEDE BELEDİYENİN TEK BAŞINA KARAR ALIP YIKMA YETKİSİ DE YOK"

Yıldız, "Beyoğlu en eski bina stokunun olduğu, tarihi bir şehir. Bu şekilde idam kararı aldığımız binalar var. Bu binalarla alakalı da Anıtlar Kurulu ile gerekli yazışmalar yapılıyor, bunların yıkılacağı ve nasıl yıkılacağı konusunda. Çünkü bölge tarihi sit alanı olan bir bölge. Tarihi sit alanı olan bölgede belediyenin tek başına karar alıp yıkma yetkisi de yok. Hemen yanında bulunan binaya bakıyoruz, 17 hisseli bir tapu. Beyoğu'ndaki bu tür metruk binalarda muhatap alınacak tek bir şahıs yok. Çoğunluğu mirasçılara intikal eden yapılar olduğu için de kendi aralarında anlaşamayanlar, yargıya intikal edenler var. Bütün bunlar bizlere şunu gösteriyor; burada vatandaşımız bu binalardan uzak duracak, 'içinde yaşayayım, ne olur' demek yerine, burada vatandaş, yerel yönetim Anıtlar Kurulu, merkezi hükümet el ele bu metruk binalarla ilgili bir çözüm üretmek durumundayız. Şu anda vali yardımcımız, kaymakamımız da burada. Belediyemiz de ilk andan itibaren ekipmanlarıyla burada. AFAD ekipleri burada. Her türlü tedbiri alma konusunda elimizden geleni yapacağız ama ben burada bir iş birliğini, el birliğini öneriyorum" diye konuştu.

370 BİNA BULUNUYOR

Yıldız, "370 tane bu tür metruk yapı bulunuyor. Sıkıntı şu; yıkılma tehlikesi olduğu için bu binaların içerisine girerek teknik bir çalışma yapılamıyor. Anıtlar Kurulu ile yapılan yazışma ve bundan sonra hazırlanacak raporlar doğrultusunda buralarla ilgili yıkım kararı verildiği zaman, tüm birimler ortak gerçekleştirmeliyiz. Tarihi sit alanı olduğu için hassas davranmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Binadan görüntüler

- AFAD ekiplerinin görüntüsü

- Yıldız'ın açıklamaları

- Lavrov'un açıklamaları

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