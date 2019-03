Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'a Veda Gecesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a verdiği hizmetler nedeniyle veda yemeği düzenlendi.





Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a verdiği hizmetler nedeniyle veda yemeği düzenlendi. 'Hoş Bir Sada' adlı veda yemeğine çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede konuşan Demircan, "Beyoğlu'nda en uzun süre görev alan Belediye Başkanı oldum. 15 yılda nasibim kubbede hoş bir sada bırakmak olduö dedi.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan adına CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen 'Hoş Bir Sada' adlı veda ve teşekkür yemeğinde siyasetçiler, dini cemaatlerin temsilcileri, iş insanları adamları, kültür ve sanat insanları, sanatçılar, ruhani liderler, konsoloslar, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da programa katılarak Demircan'ın yanında oldu.



"BEYOĞLU'NDA EN UZUN SÜRE GÖREV ALAN BELEDİYE BAŞKANI OLDUM"



15 yıldır Beyoğlu'nda görev aldığını ve kendisinin Beyoğlu'nda görev alan en uzun belediye başkanı olduğunu söyleyen Ahmet Misbah Demircan, "15 yıldır birlikteyiz. İlk seçildiğimi hatırlıyorum. 5 sene ne kadar uzun gelmişti bana. İlk 5 sene çok hızlı geçti. İkinci 5 sene ve üçüncüsü o da bitti. İkinci dönemde şu soruyu sordum. 'Acaba benden daha uzun kim Belediye Başkanlığı yaptı?' Eduard Blacque. Sene 1879 belediye binasını o yapmış. Ama o da 13 yıl yapmış. Belediye başkanlığı süresinde geldiğimiz noktada onu da geçtik. Beyoğlu'nda en uzun süre görev alan belediye başkanı oldum. 15 yılda nasibim kubbede hoş bir sada bırakmak oldu" ifadelerini kullandı.



"BELEDİYE HER ŞEYE BAKAR"



Vatandaşların belediyecilikten beklentisinin çok fazla olduğunu vurgulayan Demircan, "Belediyeciliğin tanımını millet çok güzel koymuş. Demiş ki 'Sana Belediye baksın'. Aslında sana belediye baksın, derken belediye her şeye bakar. Vatandaş sizin kapınıza gelir ve her şeyi sizden ister. İmkanın, paran, var ya da yok. İnsanlar iş istiyor. Gelecek, umut her şey size bakıyorö sözleriyle konuşmasını tamamladı. Programa katılan Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve sanatçı Orhan Gencebay da Demircan'ı başarılarından ötürü tebrik eden bir konuşma yaptı. Gece, bazı kurum ve kuruluşların Demircan'a hatıra hediyeleri vermesiyle sona erdi.



