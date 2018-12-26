Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: Eskişehir'in AK Parti Belediyeciliğine İhtiyacı Var

İSTANBUL Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

İSTANBUL Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.



Eskişehir'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti tarafından Şehri Davet Salonu'nda düzenlenen 'Yerel seçim yolunda yerinde eğitim modeli' konulu toplantıya katıldı. Burada partililere hitaben konuşma yapan Demircan, toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi:



"Öncelikle Eskişehirlilerin enerjisini çok iyi gördüm. Bütün teşkilat bu seçime çok iyi fokuslanmış. Enerjileri çok yüksek ve bu işi almak istiyorlar. Eskişehir elbette güzel ama çok daha iyi olabilir, çok daha hak ettiği noktalara gelebilir. Üretimiyle, hizmetiyle, ticaretiyle bu şehirde yapılacak marka hizmet ve malların üretildiği bir dünya şehri olma sürecinde belediye başkan adayımızın çok tutarlı ve ciddi hazırlıkları olduğunu gördüm. ve çok mutlu oldum. Gerçekten İstanbul'a, Ankara'ya bu kadar yakın, üretim merkezlerine, ticaret merkezlerine, turizm merkezlerine yakın bu vilayetin hak ettiği sıçramaya yapmak için bütün teşkilat olarak enerjilerinin yüksek olduğunu görmek beni mutlu etti. İlk defa geldim Eskişehir'e. Eskişehirlilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Eskişehir'in bir AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu şahsen burada hissetimi ifade etmek istiyorum."



- Eskişehir

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