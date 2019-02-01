Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Taksim Camii İnşaatını İnceledi

Taksim Camii inşaatında incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu farklı dinlerin, farklı kültürlerin yeri olarak hep anlattığımız tanıttığımız bir yerdi.

Taksim Camii inşaatında incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu farklı dinlerin, farklı kültürlerin yeri olarak hep anlattığımız tanıttığımız bir yerdi. Beyoğlu ve İstiklal Caddesi gerçek kimliğini bu mabetle birlikte çok daha iyi yansıtacağına inanıyorum" dedi.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, inşaat aşamasında olan Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Başkan Demircan, incelemeden sonra kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Daha sonra beraberindeki heyetle camiden ayrıldı.



Taksim Camii çalışmalarının iki yıldır devam ettiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,"Taksim Camii yaklaşık 2 yıldır emek verdiğimiz bir mimari eserimiz. 2 sene evvel başladığında caminin alt katlarında 4 kat otoparkımız vardı. Birinci katta da sanat merkezi planlanmıştı. Bunlar bitti. Caminin kabası da bitti. Caminin kabasının bittikten sonra çatısının örtülmesine sıra gelmişti. Kubbesi, alemi, minareleri, minarelerinin külahlarının da takılmasıyla şekil net bir şekilde ortaya çıkmış oldu" dedi.



"Beyoğlu gerçek kimliğini bu mabetle birlikte çok daha iyi yansıtacağına inanıyorum"



Beyoğlu'nun Taksim Camii ile birlikte gerçek kimliğini daha iyi yansıtacağını söyleyen Başkan Demircan,"Tabi çok uzun sürdü. Bu 50 yıllık bir rüyaydı. 50 yılın sonunda bir ibadethaneye olan ihtiyaç karşılanmış oluyor. Bir başka eksik fotoğraf daha tamamlanmış oluyor. Beyoğlu farklı dinlerin,farklı kültürlerin yeri olarak hep anlattığımız tanıttığımız bir yerdi. Eminim ki meydandan İstiklal Caddesi'ne doğru bir fotoğraf çekildiğinde bir tarafında kilisesi bir tarafında camisiyle hoş görünün mekanı. Beyoğlu ve İstiklal Caddesi gerçek kimliğini bu mabetle birlikte çok daha iyi yansıtacağına inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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