Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Ayhan Işık Sokaktaki bina için yıkım kararı alındı"

İSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'nde önceki gün tahliye edilen tarihi bina için yıkım kararı alındığını açıkladı.

Silivri açıklarında yaşanan 5,8'lik depremde Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bir binada çatlaklar meydana gelmiş, bunun üzerine bina boşaltılarak çevrede güvenlik önlemleri alınmıştı.

Bina üzerinde yapılan incelmelerin ardından Beyoğlu belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Belediyeye 2. derece tarihi eser niteliğinde olan tarihi binandan sesler geldiği parçalar düştüğü yönünde ihbarın ardından harekete geçildiğini aktaran Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " "Yapılan çalışmalarda bölgedeki can güvenliği alındı. İçerisindeki iş yerleri tahliye edildi. Ayhan Işık sokağını yaya ve araç trafiğine kapattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beyoğlu belediyemiz ve Kültür bakanlığı Anıtlar Kurulu ortak bir çalışma yaparak gerekli incelmeleri yaptılar. Gerek içinden gerek dışından. ve yıkılmasının daha uygun olacağına karar verildi. Şimdi en uygun hangi yöntemle yıkımın yapılacağı konusunda teknik çalışma yürütülüyor. Bunun kararı verildikten sonra gerekli tedbirler alınarak yıkım gerçekleşecek" dedi.

Başkan Yıldız yıkımın ne zaman başlayacağı konusundaki bir soru üzerine "yıkım geciktirilmeden başlayacak. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar teknik inceleme sürecek. Yıkımı sağlıklı bir şekilde etrafa zarar vermemesi için çalışmaları yapacağız. Bu sürede sokak yaya trafiğine kapalı olacak" dedi.