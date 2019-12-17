Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de Enkazlar Arasında İftar" adlı fotoğrafını seçen Yıldız, "Bu fotoğrafta ne olursa olsun hayatın devam ettiğini hissettiren, insan ve umut kavramlarını gördüğüm için kesinlikle bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

Haydar Ali Yıldız, "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" adlı fotoğrafı için oy kullanarak, "Burada, doğal yaşamın insan, hayvan ve mimariyle birlikteliği sunulmuş. Küçük kız ile keçinin birbirine bakış anı da çok güzel yakalandığı için onu tercih ediyorum." dedi.

"Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nu yüzerken çektiği "Beytullah'ın Azmi" adlı fotoğrafı seçen Yıldız, "Beytullah'ın azminin diğer sporculara ve tüm gençlerimize umut olması gerektiğini düşündüğüm için onu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
23:04 Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
23:04 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
23:02 Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı - Son Dakika
23:01 Yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:01 Galatasaray maçında gerginlik - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 23:08:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]