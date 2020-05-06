Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan, İstiklal Caddesi'nde denetim - Son Dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İstiklal Caddesi'nde denetimde bulundu.

Yıldız, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulunması nedeniyle uygulanan denetime tünelden başladı.

Vatandaşlara, el dezenfektanı ile yüz maskesi dağıtan Yıldız, ateş ölçümünün yapıldığı zabıta noktasını da ziyaret etti.

Yıldız, İstiklal Caddesi'nin Osmanlı döneminden bu yana sosyalleşmenin merkezi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Normalde caddede günlük 1-2 milyonluk insanın sirkülasyonu var. İstanbul'un genelinde pandemi dönemine rağmen ciddi bir hareketlilik var. Dünkü görüntü, pandemi dönemine uymayan bir görüntüydü. Fotoğraftan sonra Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve Emniyet Müdürümüz ile gerekli istişareleri yaptık. Özgürlük ve güvenlik dengesini bozmadan İstiklal Caddesi'ne giriş ve çıkışlarda, Tünel ve Galatasaray Lises'inin önünde dezenfektan ile maske dağıtımını yapıyoruz. Sosyal mesafe konusunda zabıta memuru arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapıyor. Aynı şekilde caddeye girişlerde ateş ölçümlerini yapıyoruz, ateşi yüksek olanları sağlık ve emniyet müdürlüğümüze bildiriyoruz."