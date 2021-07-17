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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi - Son Dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi

17.07.2021 17:29
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi, System.String[]

Beyoğlu Belediye ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bulunduğu Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Hamza Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Beyoğlu Belediye ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bulunduğu Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Hamza Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC'de bulunan Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı kabul etti. Başbakanlık'ta gerçekleştirilen kabulde Yıldız'a, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Hakkı Benter eşlik etti. Yıldız, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü vesilesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile birlikte etkinlikler düzenleyeceklerini, Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını tüm dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti. "Bir Dünya Kuzey Kıbrıs" sloganıyla Girne, Lefkoşa ve Mağusa'da 20 Temmuz'a kadar sürecek bir takım kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Yıldız, KKTC'deki gençlerle bir araya gelmek ve 20 Temmuz kutlamalarını bir zafer gününden bir zafer haftasına yaymak düşüncesinde olduklarını ifade etti.

"BİZ BİRİZ, İRİYİZ, DİRİYİZ VE TÜRK ULUSU OLARAK HER ZAMAN BURADA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner de anavatan Türkiye ile birlikte hareket edip özellikle "Mavi Vatan" diye adlandırılan bölgede Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumanın kendileri için hayati bir önem taşıdığını söyledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571'de adayı fethetmesinden sonra adaya gelen Kıbrıslı Türkler ile 1974 Barış Harekatı'ndan sonra adaya gelen Kıbrıslı Türker'in birlik ve bütünlük içinde yaşadığını tüm dünyaya ilan etmek istediğini kaydeden Saner, "Biz biriz, iriyiz, diriyiz ve Türk ulusu olarak her zaman burada var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. İki eşit egemen devlet statüsünde görüşmelerin artık bir sonuç vereceğine inanan bir hükümet olarak Cumhurbaşkanlarına tam destek belirttiklerini dile getiren Saner, anavatan Türkiye'nin bu noktadaki desteğinin KKTC'nin dünyada layık olduğu yere gelmesinde büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı ve bu husustaki katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.

"BU ETKİNLİKLERLE İNŞALLAH GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ"

Beyoğlu Belediye ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul etti. Yıldız görüşmede, Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını, 20 Temmuz kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gençlerle birlikte sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Yıldız, "Bu etkinliklerle inşallah gücümüze güç katacağız, tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının haklı davasını duyuracağız ve bu etkinlikler yakınlığımızın pekişmesine de vesile olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Okçular Vakfı heyetini KKTC'de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdiği konuşmasında, kültürün korunması bakımından yapılan çalışmaları takdirle izlediğini ve sportif, kültürel etkinliklerle yakınlaşmanın önemine işaret etti. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yılını kutlarken Vakıf tarafından düzenlenecek faaliyetlerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle KKTC'ye geleceğini ve yapılacak etkinliklerle Kurban Bayramı ile birlikte iki bayramın da birlikte kutlanacağını söyledi. Türkiye ile KKTC arasındaki yakın ilişkinin bir kez daha dünyaya duyurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, salgın sonrası bağların daha da güçlenerek karşılıklı ziyaretlerin artmasını temenni etti. Gençlerin Kıbrıs konusundaki genel kültür ve eğitiminin geliştirilmesinin de önemine değinen Tatar, ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek yapılan çalışmalar için teşekkür

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner tarafından kabul edildi - Son Dakika


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