Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

19.05.2021 20:39
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu, System.String[]

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından saat 19.19'da belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından saat 19.19'da belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Beyoğlu'nda da vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ekibiyle birlikte dev Türk bayrağı asılan tarihi belediye binasının önünde bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu. Başkan Yıldız ve ekibine vatandaşlar da eşlik etti. Başkan Yıldız İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından vatandaşlara seslenerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı, cumhurbaşkanı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika


Son Dakika

Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Kabul edilmesi mümkün değil Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Kabul edilmesi mümkün değil Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi         
21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın kararı siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın kararı siyasi         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin "Turizmi batırdılar" sözlerine isim vermeden sert çıktı         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi         
20:23
Zabıta, belediye kompleksinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu Zabıta, belediye kompleksinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu         
20:03
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 22:15:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement