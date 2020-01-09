Son Dakika › Güncel › Beyoğlu belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama - Son Dakika
Beyoğlu belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama
6 saat önce
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (2) (aktüel görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (2) (aktüel görüntüler)
Son Dakika Galatasaray'dan açıklama: Seçim kararı alınması gerekmemektedir Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı