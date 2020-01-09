Beyoğlu belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama - Son Dakika

Beyoğlu belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama

6 saat önce

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (2) (aktüel görüntüler)

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (2) (aktüel görüntüler)

Beyoğlu belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
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