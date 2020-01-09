Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu

6 saat önce

Beyoğlu Belediyesi, sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlar için çalışma başlattı.

Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi, sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlar için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, soğuk ve yağmurlu havada sokaklarda yaşayanlar için zabıta ekipleri harekete geçti.

Beyoğlu Belediyesinin 444 01 60 nolu iletişim merkezine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, Taksim Meydanı, Talimhane ve İstiklal Caddesi'ndeki sokakta yaşayan vatandaşları Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Vatandaşlara sıcak çay ikramında bulunulduktan sonra evsizler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Esenyurt'ta bulunan misafirhanesine yerleştirilmek üzere İBB Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Beyoğlu Zabıtası kış boyu devriyelerini sıklaştırarak evsizlere yardım elini uzatmaya devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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