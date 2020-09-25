Beyoğlu Belediyesi, "Güvenli Alan" uygulamasını kullanmaya başladı - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de "Güvenli Alan" uygulamasını kullanmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda Kovid-19 salgınıyla mücadelede bir ilke imza atıldı. Bakanlık tarafından Kırıkkale'de pilot uygulama olarak hayata geçirilen "Güvenli Alan" uygulamasını kullanan ilk belediye oldu. Proje kapsamında Beyoğlu Belediyesinin başkanlık binası ile ek hizmet binalarına girişlerde "HES" kodu kullanılması zorunlu hale getirildi.

Uygulama ile belediye personeli ve vatandaşlar kodunu görevlilere göstererek hizmet binalarına giriş yapabilecekler.

Proje kapsamında hayata geçirilen bir diğer yenilik de Güvenli Alan QR Code uygulaması oldu. Beyoğlu Belediyesinin hizmet binaları başta olmak üzere ilçede bulunan tüm iş yerlerinin girişlerine "Güvenli Alan QR Code'ları yerleştirildi.

Vatandaşlar belediyenin hizmet binalarına ve ilçede bulunan iş yerlerine giriş yaparken "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden bu kodu okutarak bina içerisinde herhangi bir risk olup olmadığını görebilecek.