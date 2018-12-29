Beyoğlu Belediyesi Hezarfen'i Tiyatroya Taşıdı

Beyoğlu Belediyesi Hezarfen'i tiyatroya taşıdıİSTANBUL, (DHA) ' BEYOĞLU Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası' tiyatro gösterisi seyirci ile buluştu.

Beyoğlu Belediyesi Hezarfen'i tiyatroya taşıdı



İSTANBUL, (DHA) ' BEYOĞLU Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası' tiyatro gösterisi seyirci ile buluştu. Oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.



Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde 'Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası' adlı tiyatro oyununun gösterisi yapıldı. Yedi okuldan yaklaşık bin öğrencinin katıldığı tiyatroda öğrenciler oyunu dikkatle izledi.



Hezarfen Ahmet Çelebi'den esinlenerek sahnelenen oyunu Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da izledi.



'ÇOCUKLARIMIZ BEYOĞLU KİMLİĞİNE BÜRÜNECEK'



Etkinlikte velilere seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğrencileri değişik alanlarda uzmanlaştırarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Bizim hedefimiz, onlara hedef vermek, şehrin bir parçası yapmak ve Beyoğlu kimliğini onlara büründürmek. Onlara biz ne dersek diyelim onlar kendilerini buraya ait hissetmezlerdi. Ama Hezarfen Galata'da yetişmiş, Galata Kulesi'nden geçmişte uçmuş birisi' dedi.



'ÇOCUKLAR SÜPERMEN DEĞİL HEZARFEN OLACAK'



Başkan Demircan, 'Çocuklar bugün bu oyunlarla zihinlerinde Süpermen değil de Hezarfen olmayı planlayacak ve şehrin bir parçası olacak. Yapmaya çalıştığımız bu. Eğer biz yavrularımıza böyle hedefler koymazsak, böyle rol modeller yapmazsak onları ahlaklı, adaletli, iyi, şehrini seven ve vizyonu belli insanlar olarak yetiştiremeyiz. Ben inanıyorum ki, yaptığımız bu etkinlikler verilen diğer eğitimler kadar kıymetli olacak' ifadelerini kullandı.

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