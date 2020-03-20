Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine yardım götürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine yardım götürüyor - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine yardım götürüyor

6 saat önce

Beyoğlu Belediyesi, "Evde Kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara temizlik ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıtmaya başladı.

Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine yardım götürüyor, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi, "Evde Kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara temizlik ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıtmaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Evde Kal' çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşlar unutulmadı.

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Beyoğlu Sosyal Market tarafından ilçede bulunan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar tespit edilerek evlerine kolonya, maske ve sabun içeren temizlik malzemeleri ile temel gıda ürünlerinin olduğu yardım paketi götürülüyor. Yapılan yardımlarla yalnız olmadıklarını hisseden vatandaşlar büyük mutluluk yaşıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da evlerinden çıkmayan vatandaşları telefonla tek tek arayarak destek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirtti.

Yaşanan sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için Sağlık Bakanlığının çağrılarına uyulması gerektiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlisi ise 14 kural ve 'Evde Kal' çağrısı. Beyoğlu Belediyesi olarak 'Evde Kal' çağrısına uyan özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızı arayıp hal ve hatırlarını soruyoruz, bir ihtiyaçları var mı onu öğreniyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızın evlerine Sosyal Marketimiz aracılığıyla temizlik ve gıda malzemeleri götürerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Beyoğlu'nda hiç kimse yalnız değildir. Genciyle yaşlısıyla birlik ve beraberlik içerisinde olarak bu süreci atlatacağımıza inanıyorum."

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:04 Kaynak: AA

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