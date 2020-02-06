Beyoğlu Belediyesi kar yağışına karşı tedbir aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi kar yağışına karşı tedbir aldı - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi kar yağışına karşı tedbir aldı

6 saat önce

Beyoğlu Belediyesi, ilçede olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı gerekli önlemleri aldı.

Beyoğlu Belediyesi kar yağışına karşı tedbir aldı, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi, ilçede olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı gerekli önlemleri aldı.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kar yağışı ve buzlanmayla mücadele kapsamında tüm hazırlıklarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Beyoğlu'nun kara hazır olduğunu belirtti.

Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre bugün itibarıyla İstanbul'da kar yağışı beklendiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak gerekli hazırlıkları yaptık. Bugün de vatandaşlarımızın Beyoğlu'nda daha rahat seyahat edebilmesi amacıyla yaptığımız çalışmaları takip etmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğümüzdeyiz. Fen İşleri Müdürümüzden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Beyoğlu'nda karla mücadelede vatandaşlarımızın kış şartlarından daha az etkilenmesi ve gerekli kolaylıkların sağlanması için gerekli hazırlıklar yapıldı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri kışa hazır durumda."

İlçede tüm hazırlıklar tamamlandı

Beyoğlu Belediyesi 3 kar küreme, 5 tuzlama, 3 iş makinesi, toplam 1000 ton tuz ve 15 ton solüsyon stoğu ile karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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