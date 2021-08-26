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Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor

26.08.2021 12:33
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor, System.String[]

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım tırının yanı sıra iş makineleri, vidanjör, kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Beyoğlu Belediyesi, bir yardım tırını daha Kastamonu'ya uğurladı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım tırının yanı sıra iş makineleri, vidanjör, kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Beyoğlu Belediyesi, bir yardım tırını daha Kastamonu'ya uğurladı.

Beyoğlu, yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım tırının yanı sıra iş makineleri, vidanjör, kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Beyoğlu Belediyesi, bir yardım tırını daha Kastamonu'ya gönderdi. Yardım tırını Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcılarından Kübra Gülal ve Rüstem Dindarol uğurladı. Beyoğlu'nda hayırsever bağışçıların desteğiyle hazırlanan yardım tırı ile gösterilen temel gıda ve çeşitli yardım malzemeleri, sel felaketinden zarar gören vatandaşlara dağıtılacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçeleri ile köylerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yıldız, bölgede incelemelerde bulunmuştu. Başkan Yıldız, afet bölgesinde faaliyetlerine devam eden Beyoğlu Belediyesi ekipleriyle de bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi almıştı. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor
Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor

Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu, Beyoğlu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi, Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor - Son Dakika


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