- Beyoğlu Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

- Beyoğlu Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astı.

Türkiye'nin "Tek millet iki devlet" düşüncesi ile her zaman yanında durduğu Azerbaycan'a Ermenistan saldırıları karşısında destek gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla Beyoğlu Belediyesi, belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz, "Bugün Karabağ'da, Azerbaycan'da bulunan kardeşlerimiz haklı bir mücadele veriyorlar. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin zor gününde yanında olmak adına kalbimizin onlarla beraber atıyor. Beyoğlu Belediye binamıza ki Osmanlı'nın ilk belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağını asmış bulunuyoruz. İnşallah Karabağ'da Azerbaycan bayrağını görmeyi Allah bize nasip eder. Ne şartlar altında olursa olsun Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Karabağ'da okunan ezanı burada dinledik. Oradaki kardeşlerimiz Ayasofya'da okunan ezana benzettiler. Demek ki bu topraklarda biz iki devlet tek millet olarak varız ve böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.