Beyoğlu Belediyesi'nden ihale açıklaması - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi'nden ihale açıklaması

Beyoğlu Belediyesi, İBB meclisi tarafından kendilerine verilen Örnektepe Semt Konağı'nın, meclis kararına rağmen İBB tarafından kiralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Beyoğlu Belediyesi'nden ihale açıklaması, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi, İBB meclisi tarafından kendilerine verilen Örnektepe Semt Konağı'nın, meclis kararına rağmen İBB tarafından  kiralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen bu taşınmaz, İBB tarafından özel kişi veya kuruluşlara ihale edilmek istenmektedir. Bu karar hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

1995 senesinden itibaren Beyoğlu Belediye'sinin kullanımında bulunan Örnektepe Semt Konağı'nın, İBB tarafından özel kişi veya kuruluşlara ihale edilmek istenmesine karşı Beyoğlu Belediyesi açıklamada yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu yapının yerine bölge halkına daha modern binada hizmet vermek amacı ile 2017 yılında eski bina yıkılarak yerine muhtarlık, sağlık ocağı, kreş, gençlik merkezi, yurt, otopark ve semt konağı olarak hizmet verecek yeni modern ve depreme dayanıklı bina inşa edilmiştir. Ancak, kamu hizmetine sunulmak üzere projelendirilen ve bu amaçla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen bu taşınmaz, İBB tarafından özel kişi veya kuruluşlara ihale edilmek istenmektedir. İBB Meclis kararı ile bir kamu kurumu olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen bir taşınmazın, Meclis Kararına aykırı olarak, İBB Yönetimince başka bir kişi, kurum, kuruluşa kiralanması, tahsisi, satımı ya da trampaya konu edilmesi hukuken mümkün değildir. Bu girişim, İstanbul Halkının iradesini yok saymak anlamına gelmektedir. Kanunlara riayet etmek ve halk iradesi ile oluşan belediye meclis kararlarına saygı göstermek, İBB Yönetiminin temel sorumluluklarından birisidir ve yöneticiler bu sorumluluğa uygun davranmakla mükelleftir. Ne var ki, İBB Yönetimi meclis kararına ve kanuni düzenlemeleri görmezden gelerek, hukuk tanımaz bir tutum sergilemektedir" denildi.

GEREKLİ HUKUKİ ADIMLARI ATMIŞ BULUNMAKTAYIZ

Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 12. maddesine göre "Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır." İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul'luların oylarıyla seçilmiş olup, millet iradesini temsil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kanunları ve diğer düzenleyici işlemleri tatbik etmekle yükümlü bir kamu kurumu olan İBB'nin, kanunları bizatihi kendi yöneticileri eliyle çiğnemesi, izah edilemez bir durumdur. Bir hukuk devletinde, kanunlara alenen aykırı hareket etmek ve millet iradesini temsil eden Belediye Meclis kararını hiçe saymak, hukuk sisteminin asla koruyacağı bir davranış değildir. Nitekim, ilgili işlem hakkında yürütmenin durdurulması talepli iptal davamızı açarak, gerekli hukuki adımları atmış bulunmaktayız.

Bu itibarla, mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında açıkça kanuna aykırı bir işlem tesis etmeye hazırlanan İBB Yönetiminin bu hukuk dışı ihaleden vazgeçeceğine inanıyoruz. Konunun önemine binaen hukuki haklarımızı saklı tutarak kamuoyunu aydınlatırız."


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi'nden ihale açıklaması - Son Dakika

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