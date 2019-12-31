Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği

6 saat önce

Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların yılbaşı gecesinde herhangi bir problemle karşılaşmaması için özel bir ekip kurdu.

Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların yılbaşı gecesinde herhangi bir problemle karşılaşmaması için özel bir ekip kurdu. 550 kişiden oluşan dev kadro vatandaşların güvende ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesini sağlamak için gece boyunca sahada olacak.


Yılbaşı eğlencelerinin önemli merkezlerinden birisi olan Beyoğlu'nda, Yılbaşı gecesi vatandaşların herhangi bir problemle karşılaşmaması için seferberlik başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi Yılbaşı geçesi için özel bir ekip oluşturdu. Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ve Gelirler Şefliğinden oluşan 550 kişilik dev kadro yılbaşı gecesinde sahada olacak.


Ekipler gece boyunca sahada olacaklar


Başta İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Galata Meydanı olmak üzere yılbaşı kutlamalarının yapıldığı alanlarda yüzün üzerinde araçla gece boyunca denetimlerini sürdürecek olan ekipler, vatandaşların güvende ve huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmesini sağlayacak. Vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 444 0 160 Nolu Çağrı Merkezini arayarak belediye ekiplerinden yardım isteyebilecekler. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı!
TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
22:22 Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Son Dakika
22:21 Organ nakli hastaları yılbaşı etkinliğinde buluştu - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
22:20 Şanlıurfa'da sıra geceli 'yılbaşı' coşkusu - Son Dakika
22:15 Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:25:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]