Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market 300 yetim çocuğu giydirdi - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 300 yetim çocuğu giydirdi.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye öncülüğünde kurulan Sosyal Market bu bayramda da çocukların yüzünü güldürdü.

İlçede yaşayan 300 yetim çocuğun bayramlık giysileri Sosyal Market tarafından karşılandı. Yakınlarıyla Sosyal Market'e gelen yetim çocuklar, bayramlık elbise ve ayakkabılarını raflardan seçti.

Hazırlanan bayramlık paketlerini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız çocuklara dağıttı.

Yetim çocuklarla sohbet eden Haydar Ali Yıldız, "Mübarek ramazan ayında yetim çocuklarımızın mutluluklarına ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki bu mutluluğun daim olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Her zaman yanlarında ve destekçileri olacağız." ifadelerini kullandı.