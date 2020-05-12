Beyoğlu Belediyesi, Taksim ve İstiklal'de günlük 10 bin maske dağıtıyor - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, semt konaklarında her gün üretilen 10 bin maskeyi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde getirilen maske takma zorunluluğu ile birlikte semt konaklarında devam eden maske üretimini artırdı.

Semt konakları atölyelerinde günlük olarak üretilen 10 bini aşkın maske, belediye ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Çalışma ile hem vatandaşların hem de belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacı karşılanmış oluyor.

Semt Konaklarını ziyaret ederek maske üretimini gerçekleştiren personel ve gönüllü kursiyerlerle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gösterdikleri gayretten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında virüs salgınına karşı başarılı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Yıldız, koronavirüs sürecinde Beyoğlu Belediyesinin üzerine düşen görevi yerine getirmekte gayret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda semt konaklarımızda hocalarımız ve gönüllü kursiyerlerimizle birlikte maske üretiyoruz. Hep beraber çifte bayramı birlikte yaşayalım diye gayret ediyoruz. Geçen haftaya kadar günlük ürettiğimiz yaklaşık 10 bin maske ihtiyacı karşılıyordu. Fakat İstiklal Caddesi'nde yoğunluğun artmasıyla birlikte biz de üretim kapasitemizi artırdık ve şu anda 10 binin üzerinde maskeyi sadece İstiklal Caddesi'nde dağıtıyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."