Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 13:39
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne çift taraflı olarak 1000 adet Türk bayrağı asıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne çift taraflı olarak 1000 adet Türk bayrağı asıldı.

Belediye ekipleri, Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle 1400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin iki tarafını 1000 adet Türk bayrağıyla donattı. Caddedeki binalara da yine belediye ekiplerince büyük Türk bayrakları asıldı.

İstiklal Caddesi girişinde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattıklarını belirterek, "Bundan büyük bir onur duyuyoruz. Bütün İstanbulluları, bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı Beyoğlu'na davet ediyoruz. İstiklal Caddesi'ni 100 yıldır böyle görmediler." dedi.

Yıldız, Beyoğlu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına şimdiden hazırlandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çok daha görkemli, çok daha muhteşem bir 100. yıl Cumhuriyet kutlamaları olacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele şehitlerimizi, istiklal şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu topraklarda Malazgirt ruhu, 30 Ağustos ruhu, fetih ruhu, 15 Temmuz ruhu, bu milletin damarlarında, her bir kılcalında var, buna hep birlikte şahit olduk. İnanıyorum ki bugün hep birlikte bu onuru İstiklal Caddesi'nde yaşayacağız."

Konuşmanın ardından Yıldız, Türk bayrağı taşıyarak bir grup gençle İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

YORUMLAR
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İstiklal Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında bin adet bayrakla donatıldı İstiklal Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında bin adet bayrakla donatıldı Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçedeki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama yaptı Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçedeki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama yaptı
Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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