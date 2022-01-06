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Beyoğlu Belediyesinden üniversite öğrencilerine eğitim desteği - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesinden üniversite öğrencilerine eğitim desteği

06.01.2022 17:12
Beyoğlu Belediyesinden üniversite öğrencilerine eğitim desteği

Beyoğlu Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine bin liralık eğitim yardımında bulundu.

Beyoğlu Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine bin liralık eğitim yardımında bulundu.

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, ikameti Beyoğlu'nda olan, şehir içi ve dışında üniversitelerin çeşitli bölümlerinde akademik eğitimini sürdüren gençler için başlatılan "Sosyal Eğitim Yardımı" çalışması kapsamında öğrencilere bin liralık yardım yapılıyor.

Başvurusu tamamlanan ve onaylanan gençlere iki dönem halinde yapılacak yardımın ilki gençlere ulaştı. Bahar döneminde kalan bölüm gençlere ulaştırılarak, nakdi yardım tamamlanmış olacak.

Ayrıca gençlere çeşitli faaliyet alanlarında sosyal ve kültürel destekler sürerken, akademik bilgilerini uygulamaya koyabilmeleri için staj imkanı da tanınıyor.

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Beyoğlu Belediyesi, Üniversite, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesinden üniversite öğrencilerine eğitim desteği - Son Dakika


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