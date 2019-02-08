Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde Yan Yana Bulunan İki Apartmanda Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW162407-ASA/08-02-2019- Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı.
IHAAW162407-ASA/08-02-2019
- Beyoğlu
Bülbül Mahallesi'nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 08.02.2019 16: 24: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
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