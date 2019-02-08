Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde Yan Yana Bulunan İki Apartmanda Yangın Çıktı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde Yan Yana Bulunan İki Apartmanda Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW162407-ASA/08-02-2019- Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde Yan Yana Bulunan İki Apartmanda Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW162407-ASA/08-02-2019

- Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 08.02.2019 16: 24: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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