Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde Yan Yana Bulunan İki Apartmanda Yangın Çıktı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde Yan Yana Bulunan İki Apartmanda Yangın Çıktı.

1 saat önce

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde Yan Yana Bulunan İki Apartmanda Yangın Çıktı., System.String[]
Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

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