Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde Yan Yana Bulunan İki Apartmanda Yangın Çıktı.
1 saat önce
Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı.
Beyoğlu
Bülbül Mahallesi'nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
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