Beyoğlu çevresinde değnekçilik yapan 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Beyoğlu çevresinde değnekçilik yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden korsan otoparkçılık yapan ve değnekçilik yapanlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Korsan otoparkçılık ve değnekçilikle ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada bu kapsamda Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B.'nin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin makbuz veya herhangi bir belge vermeden aracını park etmek isteyen vatandaşlardan 10 TL park ücreti istedikleri, ücret vermek istemeyen vatandaşları araçlarına zarar gelebilme ihtimali olduğunu beyan ederek üstü kapalı tehdit ettikleri tespit edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı aktarıldı.