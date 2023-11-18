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Beyoğlu'da Börekçide Çalışan Genç, Şişe Atan Adamı Sipariş Kalemiyle Yaraladı - Son Dakika

Beyoğlu'da Börekçide Çalışan Genç, Şişe Atan Adamı Sipariş Kalemiyle Yaraladı

Beyoğlu'da bir börekçide çalışan genç, işyerine ait araca şişe atan bir adamı alnından yaralayarak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralanan adam, bir hafta sonra hayatını kaybetti. Olay kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Beyoğlu\'da Börekçide Çalışan Genç, Şişe Atan Adamı Sipariş Kalemiyle Yaraladı
18.11.2023 14:05  - Güncelleme: 16:19

Beyoğlu'da börekçide çalışan bir genç, iş yerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Akıl almaz cinayet kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

HEM KAŞI PATLADI HEM ALNINDAN KAN AKTI

Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın, biten şişeyi alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı. Bunu gören iş yeri çalışanı Derviş K. (21) 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K., elindeki sipariş kalemiyle Yalçın'ı alnından yaraladı. Hem kaşı patlayan hem de alnından kan akan Yalçın, kan kaybetmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Sipariş kalemiyle adam öldürdü! Akılalmaz cinayet kamerada

BİR SÜRE SONRA YERE YIĞILDI

Olayın ardından bir süre sonra yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın börekçide çalışan Derviş K. olduğu tespit edildi.

ALNINA KALEMLE VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Ardından börekçiye giden polis, saldırganı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işyeri aracına şişe fırlatmasından dolayı tartıştığı şahsın alnına elindeki kalemle vurduğunu söyledi. Emniyette "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Derviş K. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sipariş kalemiyle adam öldürdü! Akılalmaz cinayet kamerada

1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, hastaneye tedavi gören Engin Yalçın yaklaşık 1 hafta sonra uzun süre kan kaybına uğraması sonucu vücudunda yaşanan ödemlerin artmasıyla aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. Ölen Yalçın'ın emniyette çeşitli suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yalçın'ın hayatını kaybetmesi sonrasında Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Derviş K.'yı savcılık talimatıyla Gaziosmanpaşa'daki evinde gözaltına aldı. Emniyette "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapışan Derviş K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sipariş kalemiyle adam öldürdü! Akılalmaz cinayet kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'da Börekçide Çalışan Genç, Şişe Atan Adamı Sipariş Kalemiyle Yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'da Börekçide Çalışan Genç, Şişe Atan Adamı Sipariş Kalemiyle Yaraladı - Son Dakika
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