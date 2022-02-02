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Beyoğlu'da değnekçi operasyonu - Son Dakika

Beyoğlu'da değnekçi operasyonu

02.02.2022 09:41
Beyoğlu'da değnekçi operasyonu

İstanbul Beyoğlu'da değnekçilik yaparak araç sürücülerinden para alan bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu'da değnekçilik yaparak araç sürücülerinden para alan bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, değnekçilik diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik denetimlerini arttırdı. Beyoğlu Miralay Şefikbey Sokak üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Kenan S. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü. - İSTANBUL

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Trafik Denetleme, Beyoğlu, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'da değnekçi operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'da değnekçi operasyonu - Son Dakika
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