BEYOĞLU'DA DEĞNEKÇİLİK YAPAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

Beyoğlu'nda, korsan otoparkçılık, değnekçilik yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik olarak Beyoğlu'nda takip başlattı. Ekipler, Taksim Turan Caddesi ve Basmalı Tulumba Sokak üzerinde takibe aldıkları Cumali M. ve Selim Berk B.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezine getirilen 2 şüpheli hakkında Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten adli işlem başlatıldı.