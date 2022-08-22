BEYOĞLU'NDA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİNİ GASP ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİNİ GASP ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI

22.08.2022 19:27
BEYOĞLU'NDA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİNİ GASP ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI

BEYOĞLU'da dinlenmek için sokak merdiveninde oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, kendisini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından tekme tokat saldırıya uğrayarak cep telefonu gasbedildi.

BEYOĞLU'da dinlenmek için sokak merdiveninde oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, kendisini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından tekme tokat saldırıya uğrayarak cep telefonu gasbedildi. Aldığı darbelerle gözünde morluklar oluşan Alojaly, "Polis olduklarını söylediler, kimlik göstermelerini isteyince saldırıp beni dövdüler" dedi. Şüphelilerden biri yapılan çalışmayla yakalandı.

Gümüşsuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 06.20 sıralarında dinlenmek için sokak merdivenine oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, 4 kişi tarafından darbedildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kimlik soran Alojaly'e tekme ve tokatlarla saldırdı. Bu sırada grup içindeki bir kişinin cüzdanından çıkardığı bir kartı hızlıca gösterip cebine geri koyması dikkat çekti. Aldığı darbelerle sarsılan Alojaly'nin cebinden cep telefonunu alan şüpheliler, oradan hızla uzaklaştı. Oday Alojaly'nin gözünde morluklar oluştu.

Alojaly, "Ben merdivende oturdum, dinleniyordum, yanıma 4 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtınca kimlik göstermelerini istedim. Kimlik göstermediler, saldırıp beni dövdüler. Cebimdeki telefonu çalıp, kaçtılar" diye konuştu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Güven Timleri, şüphelilerden 18 yaşından küçük olan F.G.'yi Şişli'de yakaladı. Polisteki işlemleri tamamlanan F.G. gasp suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİNİ GASP ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika

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