BEYOĞLU'DA ENGELLİYE DARP - Son Dakika

BEYOĞLU'DA ENGELLİYE DARP

Beyoğlu, Taksim Meydanı'nda engelli kişi darp edildi.

Beyoğlu, Taksim Meydanı'nda engelli kişi darp edildi. Engelli adamı darp eden saldırgan da vatandaşlar tarafından darp edilirken salgırganı polis kurtardı.

Olay dün saat 17.45 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Sol bacağı diz altından olmadığı için değneklerle yürüyen engelli Veysi Kan (57) daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan ve yanına gelen iki kişi ile tartışmaya başladı. Engelli Veysi Kan'ı kolundan tutarak çekiştiren M.D onu darp etti. M.D'nin yumruk attığı Veysi Kan yere düşerek başından yaralandı. Bağrışmalar üzerine olay yerine gelen bir polis engelli adamı darp eden kişiye engel oldu.

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ENGELLİ ADAMI DARP EDEN KİŞİYİ VATANDAŞLAR DÖVDÜ

Polis yerdeki engelliye yardım etmeye çalışırken bu sırada olay yerinde toplanan vatandaşlar engelli Veysi Kan'ı darp eden M.D'yi tekme tokat dövdü. M.D'yi vatandaşların elinden yine polis kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Veysi Kan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu sırada olay yerine gelen ambulansın şoförü  hem olay yerinde hem de hastane girişinde haber için çekim yapan muhabirin kamerasına engel olmaya çalıştı.

"ADAM ZATEN ENGELLİ, İTEREK GETİRDİ YUMRUK ATTI"

Görgü tanığı Sedat Dündar "Engelli adamı ayağından tutarak getirdi. 'Karakola gideceğiz' dedi. Adam da 'Ben karakola gelmem, karakolluk bir şey yok' dedi. Sonra ona yumruk attı adam da yere düşüp başını vurdu" diye konuştu. Diğer görgü tanığı İsmail Kara ise "Ben yoldan geçiyordum. İki kişilerdi adamı kolundan tuttu, birbirlerine davanı geri al  gibi bir şeyler söylediler. 'Neden karakola gidip davamı geri alayım' dedi. Sonra kafasına yumrukla vurdu adam yere düştü kafasını taşa çarptı. Ben ambulansı arayıp vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

DARP ETTİĞİ ENGELLİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan M.D polis merkezine götürüldü. M.D polise verdiği ifadesinde, kendisinden 35 lira para isteyen Veysel Kan'a para çekmesi için bankamatik kartını verdiğini, karttan 35 lira yerine 800 lira çekildiğini ve bunun üzerine kavga ettiklerini iddia ederek Veysi Kan'dan şikayetçi oldu.

"BENİ DİLENCİ YAPTILAR, KORSAN OTOPARK İŞLETİYORLAR"

Başından yaralanan ve tedavi sonrası hastaneden çıkıp kendisini darp eden M.D'den şikayetçi olmak için polis merkezine giden engelli Veysi Kan hastane çıkışında "Bunlar korsan otopark çalıştırıyorlar. Beni dilenciliğe başlattılar. Paramı aldılar, yediler. Şimdi beni hırsız çıkartıyorlar. Paramızı yedin diyorlar. Ben mendil satıyordum, beni tezgaha düşürüp kafamı kırdılar. Benim paramı aldılar, paramı istedim diye beni hırsız çıkardılar. Başıma demir mi vurdular ne vurdular bilmiyorum. Beni darp eden Obama lakaplı biri gerçek adını bilmiyorum.  Turan Caddesi'nde korsan otopark çalıştırıyorlar. Ben ondan borç almışım, 800 lira parasını çekmişim. Kartı bana kendisi verdi borcu vardı. Kartı vermese,  şifreyi vermese ben onun parasını çekebilir miyim. Beni böyle bir tezgaha düşürdüler" diye konuştu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'DA ENGELLİYE DARP - Son Dakika

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