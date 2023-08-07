Beyoğlu'nda silahlı saldırı: '7 bela Taner' öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: '7 bela Taner' öldürüldü

07.08.2023 14:30

Beyoğlu'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen kişinin, '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Şanlı, polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti. Olayda yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şanlı'nın daha önce birçok olaya karıştığı ve cezaevinden firar ettiği belirtildi.

Beyoğlu'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen kişinin, '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Bir çok olaya karışan Şanlı son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı (36) ve Berat Demir'e motosikletle gelen kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tarlabaşı'nda silahlı saldırı: '7 bela Taner' öldürüldü

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şanlı hayatını kaybederken, diğer Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen eşi uzun süre sinir krizi geçirdi.

Tarlabaşı'nda silahlı saldırı: '7 bela Taner' öldürüldü

2015 YILINDA CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Taner Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

Tarlabaşı'nda silahlı saldırı: '7 bela Taner' öldürüldü

POLİSLERİ UYUTUP KAÇMIŞTI

Yaralanan Şanlı, yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliğini tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
  • Serkan ergezer : 7 bela Hüsnü ufaklığı hakkın rahmetine kavuştu Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • eyup yamak: Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış.Ne diyelim keşke hepimiz kardeşçe yaşayabilsek .... Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Yedi bela Taner yedi bela hüsnü'nün yanına transfer olmuş. Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Tarlabaşı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda silahlı saldırı: '7 bela Taner' öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada
15:24 Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakipleri belli oldu
15:21 Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada
15:19 Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda Konferans Ligi'nde karşılaşacakları rakipleri belli oldu
15:17 Kabine toplantısı başladı! Masada 2 önemli konu başlığı var
15:15 Kabine toplantısı başladı! Ekonomi ve dış politika öncelikli konular arasında
15:04 Barbie çılgınlığı sınır tanımadı! Pembe tabutlar piyasaya sürüldü
14:59 Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü
14:51 Kocaeli'de TMO deposunda patlama! Yaralılar var
14:49 Kocaeli'de TMO deposunda patlama! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 15:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda silahlı saldırı: '7 bela Taner' öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement