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Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı

21.12.2021 11:16

Son dakika habere göre Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı 10 şüphelinin her birinin 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı

10 şüphelinin her birinin 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 24 yaşındaki Berk Küçükarslan'ın ölümü ve 5 kişinin yaralanmasına ilişkin saldırıyı düzenleyen kişiler yakalandı. Şahısların olayı çalıntı arabayla gerçekleştirip daha sonrasında arabayı yaktıkları öğrenilirken, gözaltına alınan 10 şüphelinin her birinin 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde 22 Ekim Cuma günü meydana gelen olayda, restoranda yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan(24), Savaş Şentürkve Yılmaz Sarısoy silahlı saldırıya uğramıştı. Restoranın önüne gelen lüks marka bir otomobilin içinden açılan ateşler ile Kubilay Berk Küçükarslan hayatını kaybederken, Şentürk ve Sarıyor ağır yaralanmıştı. O esnada lokantanın önünde bulunan Okan Yalçın, Erhan Selek ve 8 yaşındaki Azra Yalçın saldırganların ateş açması sonucu yaralanmıştı.

Saldırı sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, polis ekipleri 50 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini tek tek sürdü. Ekipler saldırganların kullandıkları aracın plakasını belirledi. Ardından çalıntı araç olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucunda aracın Sultangazi'ye gittiğini tespit eden polis ekipleri aracın yerini belirledi. Saldırganlar arkada bir iz bırakmamak için otomobili yaktıkları öğrenildi.

24 farklı adrese operasyon düzenlendi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece tespit edilen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda B.A., V.D., E.T., T.T., H.H., Y.Y., M.Y., E.Y., M.Y., Ü.Ç. gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında 2 adet tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğüne gerilen 10 şüphelinin her birinin daha önceden en az 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınan şüphelilerin çelişkili ifadeler kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliye sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı

Münir Karaloğlu, Beyoğlu, Polis, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Beyoğlu'nda restorana ateş açan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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