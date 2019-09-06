Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'da yıkım tehlikesi olan istinat duvarı yenilenecek
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Beyoğlu'da yıkım tehlikesi olan istinat duvarı yenilenecek

13 dakika önce

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde, yıkım tehlikesi oluşturduğu tespit edilen istinat duvarı yenilenecek.

Beyoğlu'da yıkım tehlikesi olan istinat duvarı yenilenecek, System.String[]

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde, yıkım tehlikesi oluşturduğu tespit edilen istinat duvarı yenilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yedikuyular Caddesi'ndeki istinat duvarı çevredeki inşaattan olumsuz etkilendi.

Belediye ekiplerince yıkım tehlikesi oluşturduğu tespit edilen duvarın yenilenmesi için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile inşaat firması arasında protokol imzalandı. Protokole göre duvarın yapım maliyeti, ilgili inşaat firması tarafından karşılanacak.

Çalışmalar kapsamında, Yedikuyular Caddesi'nin bir şeridi, 8 Eylül'de saat 22.00 itibarıyla trafik akışına kapatılacak. Yedikuyular Caddesi'ndeki ulaşım 270 gün süreyle tek şeritten sağlanacak. Bu süre zarfında ulaşım, Kasımpaşa istikametinde Yedikuyular Caddesi'nden, Taksim istikametinde ise Sazlıdere Caddesi-Nizamiye Sokak-Aydede Caddesi'nden sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocatepe, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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