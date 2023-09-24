Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde yangın! Bahçe tamamen küle döndü - Son Dakika

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde yangın! Bahçe tamamen küle döndü

Son Güncelleme: 24.09.2023 10:13

İstanbul Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde bulunan oturma alanları ve yürüyüş yolunda bulunan tahta malzemeler alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bir itfaiye eri yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde bulunan oturma alanları ve yürüyüş yolunda bulunan tahta malzemeler dün gece alev alev yandı. Birçok noktadan görünen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, bir itfaiye eri müdahale sırasında yaralandı.

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin Bahçesinde Yangın Çıktı

ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında tahta yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarındaki tahta malzemeler, bilinmeyen bir nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin birçok noktadan müdahalesiyle bütün bahçeye yayılan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin Bahçesinde Yangın Çıktı

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası evlendirme dairesinin bahçesi kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin Bahçesinde Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde yangın! Bahçe tamamen küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde yangın! Bahçe tamamen küle döndü - Son Dakika
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