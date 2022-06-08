Beyoğlu Fetihtepe'deki 'Zoraki' Kentsel Dönüşüm: 15 Yaşındaki Çocuk Ters Kelepçe ile Gözaltına Alındı

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe mahallesinde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve dönüşüm için imza vermeyen bölge sakinlerinin elektrik, doğal gaz ve sularını kesme işlemine bugün de polis zoruyla devam edildi. Duruma tepki gösteren mahalleliye çevik kuvvet polisi müdahale etti. Bazı vatandaşlar gözaltına alındı. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan 15 yaşındaki bir çocuk, daha sonra serbest bırakıldı.

Beyoğlu'ndaki Fetihtepe mahallesinde yapılmak istenen kentsel dönüşüme karşı mahallelinin itirazı devam ediyor. Evlerinden çıkmak istemeyen mahalleli, dün olduğu gibi bugün de evlerinin elektrik, su ve doğal gazlarını kesmeye gelen ekiplere tepki gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Fetihtepe mahallesinin neredeyse tüm sokaklarının giriş ve çıkışları çevik kuvvet polisi tarafından tutuldu. Elektrik ve su bağlantılarının kesileceği binaların önü polis tarafından abluka altına alınırken mahalleli de bina kapılarının önünde beklemeye başladı. Vatandaşlar, "Zorla dönüşüm istemiyoruz" sloganı attı. Mahalleli, kendilerinin de ikna olacakları bir çözüm beklediklerini söyledi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TERS KELEPÇE

Zaman zaman mahalleli ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve 15 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuğa ters kelepçe takıldı. Doğal gazlarının kesilmemesi için evlerinin kapısını kilitleyen mahallelinin kapıları tekmelenerek kırıldı. Kapısı tekmelenerek açılan bir vatandaş, evinin çatısına çıkarak kendisini aşağı atmak istedi. Çatıya çıkan polisler mahalleliyi durdurdu.

"YASADAN, KURALLARDAN KORKMUYORSUNUZ, AMA BİRAZCIK ALLAH'TAN KORKUN"

Mahalleliye destek olmak için Fetihtepe'ye giden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, zoraki kentsel dönüşümü eleştirerek şunları söyledi:

"Anlıyorum ben sizi. Yasadan korkmuyorsunuz, kurallardan korkmuyorsunuz, ama birazcık Allah'tan korkun. Var mı o vicdan sizde, onu bilmiyorum. Fikirtepe'sinden Gaziosmanpaşa'sından, Tozkoparan'ından birçok yerde yapılan, kentsel dönüşüm değildir. Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı; bu, bir rızayla olur. Bakın, bu insanların sefaletine bakın. Kiraların hangi boyutta olduğunu, ekonomik krizin hangi boyutta olduğunu biliyorsunuz. 'Gidin buradan' demek nedir? Nereye gitsin şimdi söyler misiniz insanlar, çoluğuyla çocuğuyla okul dönemi yahu. ve insanların duygularını yıkarsınız. Burada size birçok oy veren insanları biliyorum."

Beyoğlu Belediye Başkanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile görüşeceğini söyleyen Gürsel Tekin, "Bu, bir kentsel yıkımdır. İnsanlarımızın duygularını incitmeyin" dedi.