Son Dakika › 3. Sayfa › Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir... - Son Dakika
Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir...
6 saat önce
Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü