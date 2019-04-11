Beyoğlu Galata Kulesi'nden Bir Kadın Aşağıya Düştü.
1 saat önce
Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü.
Beyoğlu Galata
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:03 Kaynak: İHA
Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü. İlk belirlemelere göre genç kadının intihar ettiği değerlendirilirken polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL
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