Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Galata Kulesi'nden Bir Kadın Aşağıya Düştü.

Beyoğlu Galata Kulesi'nden Bir Kadın Aşağıya Düştü.

1 saat önce

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü.

Beyoğlu Galata Kulesi'nden Bir Kadın Aşağıya Düştü., System.String[]
Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü. İlk belirlemelere göre genç kadının intihar ettiği değerlendirilirken polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:03 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:15:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Galata Kulesi'nden Bir Kadın Aşağıya Düştü.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]