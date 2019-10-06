Beyoğlu Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı. Kazada yaralı yolcular olduğu belirtildi.
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Beyoğlu Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
Beyoğlu Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı. Kazada yaralı yolcular olduğu belirtildi. - İSTANBUL
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