Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti - Son Dakika
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Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti

12.10.2022 10:17

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı'nda görevli bir polis memuru Enver Gökdemir, dün akşam beylik silahıyla kendini vurarak yaşamını yitirdi. Polis memuru Gökdemir'in mesleğe yeni başladığı ve yaklaşık 3 aylık memur olduğu öğrenildi.

Dün gece saat 21.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru Enver Gökdemir, bina girişindeki nöbet kulübesinde beylik silahıyla kendini vurdu.

KURTARILAMADI

Arkadaşlarını yerde gören diğer polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurunu ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Gökdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ekipler Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru intihar etti

3 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Polis memurunun mesleğe yeni başladığı ve yaklaşık 3 aylık memur olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GEÇEN HAFTA DA BİR POLİS İNTİHAR ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada, silahıyla intihar etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memuru E.S.'nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru E.S., il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Polis memurumuz E.S., 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek almış, uzman eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde görevine devam etmesinde sakınca bulunmadığı belirlenmiş, aynı zamanda böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edilmiş, bu süreçte de görevlimize İl Emniyet Müdürlüğü'müzce maddi ve manevi destekte bulunulmuş ve sürekli yanında bulunulmuştur. Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır."

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Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Hükümet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti - Son Dakika
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