BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE KADINA SİLAHLA YARALADI - Son Dakika

BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE KADINA SİLAHLA YARALADI

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir erkek tartıştığı sevgilisini silahla yaraladı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir erkek tartıştığı sevgilisini silahla yaraladı. Beyoğlu İlçe Emniyet müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda saldırgan hemen gözaltına alındı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 08.30 sıralarında  meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen bir kadın ve bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 50 yaşlarında olduğu öğrenilen erkek silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sol kasığına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan erkek ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı kadının kan kaybettiğini gören ekipler olay yerine ambulans çağırdı.

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YARALI ARKADAŞININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMAYARAK MPRAL VERMEYE ÇALIŞTI

Bir kadın ise kaldırımda kanlar içinde yerde yatan yaralı arkadaşının yardımına koştu. Yaralı arkadaşının elini bir an olsun bırakmayarak sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına destek oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ise ifadesi alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Tarlabaşı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:10 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE KADINA SİLAHLA YARALADI - Son Dakika
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